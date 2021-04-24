В Минске легковушка сбила пешехода

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пострадал пешеход, переходивший улицу на зеленый свет, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. ДТП произошло сегодня утром на улице Притыцкого. Водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем "Фольксваген", двигался со стороны улицы Бельского в направлении проспекта Пушкина. Проезжая регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на парня 1997 года рождения, который пересекал проезжую часть на зеленый свет. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Госавтоинспекция напоминает, что пешеход имеет право на преимущественное пересечение проезжей части дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, а также по регулируемому пешеходному переходу при разрешающем сигнале регулировщика или светофора.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!