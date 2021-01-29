В Минске легковушка сбила пешехода, а потом на него наехал автобус

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка сбила пешехода, после чего на него наехал автобус. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем "Ситроен", двигался по местному проезду проспекта Независимости со стороны улицы Стариновской в направлении улицы Руссиянова и в районе дома №168 совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте. После этого на пешехода был совершен наезд пассажирским автобусом, двигавшемся со стороны улицы Руссиянова в направлении улицы Стариновской по установленному маршруту", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в учреждение здравоохранения. По факту ДТП проводится проверка.

"Уважаемые пешеходы, будьте благоразумны. Переходите проезжую часть только в установленных местах. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости не забывайте обозначать себя световозвращающими элементами", - добавили в ГАИ.-0-