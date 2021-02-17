В Минске легковушка сбила пешехода - ГАИ ищет очевидцев

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске машина сбила пешехода - Госавтоинспекция ищет очевидцев, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел 5 ноября 2020 года около 23.10. Водитель автомобиля "Ауди А4" ехал по улице Славинского со стороны улицы Кедышко в направлении улицы Калиновского. Вблизи дома №6А по улице Славинского он наехал на пешехода, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, которые относятся к категории тяжких телесных повреждений.

Граждан, которые стали очевидцами ДТП либо располагают сведениями о произошедшем, просят обращаться в ОДС Первомайского РУВД Минска или по телефонам: 8(017) 280-02-02, 102. -0-