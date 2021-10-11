11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка сбила пешехода на зебре. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП произошло сегодня около 19.30. Водитель автомобиля "БМВ", проезжая по улице Железнодорожной со стороны улицы Минина в направлении улицы Уманской, не уступил дорогу пешеходу, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пешеход с травмами был доставлен в медицинское учреждение. На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД Минска.

Выясняются обстоятельства произошедшего.-0-