2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка сбила пьяного пешехода - мужчина скончался в больнице. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, этой ночью водитель автомобиля Lada 1998 года рождения двигался по пр.Жукова от ул.Пономаренко в направлении ул.К.Либкнехта и совершил наезд на пешехода. Мужчина 1975 года рождения пересекал проезжую часть в неположенном месте вблизи пешеходного перехода слева направо по ходу движения автомобиля. Пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. В ГАИ получили информацию о том, что мужчина скончался в больнице. По факту ДТП проводится проверка.

"Праздники могут быть омрачены трагедией, если вы не будете следовать правилам дорожного движения и беречь себя, - отметили в ГАИ. - Водители, приближаясь к пешеходному переходу, заранее сбавляйте скорость. Учитывайте погодные условия. Просим сообщать о фактах нахождения на проезжей части нетрезвых участников дорожного движения".-0-