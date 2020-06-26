26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка сбила подростка на самокате, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, водитель 1953 года рождения, управляя автомобилем "Рено", двигался по проспекту Газеты "Звезда". "При повороте налево, на дворовую территорию, он наехал на двигавшегося на самокате по велодорожке мальчика 2007 года рождения. Несовершеннолетний доставлен в учреждение здравоохранения для обследования", - рассказали в УГАИ.

В Госавтоинспекции напомнили: при повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам, идущим через дорогу, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, которые пересекают ее по велосипедной дорожке.

ГАИ обращается также к родителям с просьбой напоминать детям о том, что нужно быть внимательным, когда выходишь на дорогу.-0-