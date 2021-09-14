14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка сбила подростка на самокате. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"13 сентября около 21.20 водитель, управляя автомобилем "Рено", двигалась по улице Есенина со стороны улицы Слободская в направлении проспекта Дзержинского. При повороте направо на пересечении улиц Слободская-Есенина она совершила наезд на 14-летнего пешехода, который, не спешиваясь, пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля на самокате", - рассказали в ГАИ.

После осмотра бригадой скорой медицинской помощи родители пешехода от госпитализации отказались. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД Минска. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция напоминает, находясь на дороге, очень важно быть крайне внимательными и осторожными. От поведения на проезжей части зависит ваша жизнь и жизнь окружающих.-0-