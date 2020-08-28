28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка сбила семейную пару с маленьким ребенком на руках. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 13.50 водитель 1970 года рождения на автомобиле Mercedes-Benz ехал по улице Бобруйской в направлении улицы Ульяновской. Вблизи дома №19 по улице Бобруйской он совершил наезд на семью с ребенком 2018 года рождения, которая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода. Ребенок находился на руках у мужчины, мать шла чуть позади.

В результате ДТП мужчина и ребенок получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.-0-