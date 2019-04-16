В Минске легковушка сбила трех пешеходов на остановке

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Серебрянке водитель легковушки не справился с управлением, и машина вылетела на остановку, где сбила трех пешеходов, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла сегодня утром в Минске на ул.Плеханова. Водитель автомобиля BMW ехал со стороны ул.Якубова в направлении пр.Рокоссовского. "При повороте налево он не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень, осветительную мачту, рекламный столб с афишами, а затем совершил наезд на трех людей, которые ожидали транспорт на остановке. Один пешеход госпитализирован для осмотра, двое отказались от госпитализации. Водитель не пострадал. Проводится проверка", - проинформировали в ГАИ.

При осмотре автомобиля была обнаружена неисправность, при наличии которой ПДД запрещено его участие в дорожном движении - шины легковушки имеют остаточную высоту рисунка протектора менее 1,6 мм. В отношении водителя вынесено постановление об административном взыскании по ч.3 ст.18.12 КоАП (нарушение правил эксплуатации транспортного средства).-0-