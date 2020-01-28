В Минске легковушка сбила велосипедиста

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковой автомобиль сбил велосипедиста. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД Минска Любови Трепашко, 27 января около 19.00 водитель автомашины "Субару" двигался по ул.Каролинской со стороны ул.Некрашевича в направлении ул.Чечота. При совершении разворота вблизи дома №2 по ул.Каролинской он столкнулся с 24-летним велосипедистом, который двигался по проезжей части во встречном направлении.

Велосипедист был доставлен в медучреждение для обследования. Проводится проверка.

Госавтоинспекции напоминает, что согласно п.148 ПДД, движение на велосипеде должно осуществляться по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии - по обочине, тротуару либо пешеходной дорожке. Движение по проезжей части допустимо лишь при отсутствии указанных элементов дороги или недопустимости движения по ним.-0-

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома