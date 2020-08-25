25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка сбила велосипедиста. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 7.30 водитель 1972 года рождения на автомобиле "Фольксваген Пассат", двигаясь по прилегающей территории Минского Комаровского рынка в направлении улицы Кульман, не уступил дорогу велосипедисту 1997 года рождения. В результате ДТП велосипедист доставлен в учреждение здравоохранения.

Выясняются обстоятельства произошедшего.-0-