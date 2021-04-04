В Минске легковушка сбила велосипедиста

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На улице Столетова в Минске автомобиль сбил велосипедиста, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, инцидент произошел сегодня около 8.25. 42-летний водитель на автомобиле "Ауди" ехал по улице Столетова со стороны улицы Багратиона в направлении переулка Козлова и наехал на 29-летнего велосипедиста. Мужчина пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП велосипедист доставлен в больницу. По факту случившегося проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что при подъезде к регулируемому пешеходному переходу при подаче разрешающего сигнала регулировщиком или включении разрешающего сигнала светофора водитель должен уступить дорогу пешеходам, не закончившим переход проезжей части дороги.-0-