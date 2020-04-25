В Минске легковушка сбила выходившего из трамвая мальчика

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковой автомобиль сбил мальчика, выходившего из трамвая, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяны Сподабаевой, 26-летний водитель автомобиля "Саманд" ехал по улице Долгобродской со стороны переулка Уральского в направлении переулка Козлова. Он сбил мальчика 2009 года рождения, который выходил из трамвая на обозначенном остановочном пункте. Бригадой скорой помощи ребенок был доставлен в РНПЦ, после осмотра врачей его отпустили домой.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает: водитель должен остановиться, уступив дорогу пешеходам, идущим к стоящему на остановке маршрутному транспортному средству либо от него (со стороны дверей), если посадка (высадка) пассажиров производится с проезжей части дороги или с посадочной площадки, расположенной на ней. Начинать движение разрешается только после закрытия дверей маршрутного транспортного средства и выключения на нем аварийной световой сигнализации (светового указателя правого поворота).-0-