В Минске легковушка столкнулась с автобусом и опрокинулась

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ДТП с участием автобуса произошло в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Анастасии Цыбиной, сегодня около 15.20 21-летний водитель ВАЗа ехал по ул.Тимирязева со стороны ул.Нарочанской в направлении ул.Радужной. При перестроении он совершил попутное столкновение с автобусом городского маршрута. После чего легковушку вынесло за пределы проезжей части, где она опрокинулась.

Водителя автомобиля для осмотра доставили в медицинское учреждение.

На месте работают сотрудники отдела ГАИ Центрального района Минска. Проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия.

Госавтоинспекция напоминает, что при выборе скорости водитель должен учитывать интенсивность движения, а также особенности и состояние транспортного средства.-0-