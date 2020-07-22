22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка столкнулась с бетономешалкой и вылетела в кювет, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ведущего специалиста по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Татьяну Ященко.

Водитель 1996 года рождения ехал на автомобиле "Ситроен" по ул. Камайской. При подъезде к ул. Тимирязева он не предоставил преимущество водителю бетономешалки, который двигался по ул. Тимирязева. От удара "Ситроен" отбросило за пределы проезжей части дороги. Пострадавших в ДТП нет.

По данному факту проводится проверка. На месте работают сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска.-0-