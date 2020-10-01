В Минске легковушка столкнулась с мотоциклом - есть пострадавший

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом, пострадал человек. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД Минска Татьяны Ященко, инцидент произошел 30 сентября около 22.30. Автомобиль "Ситроен" ехал по ул.Куйбышева со стороны ул.Я.Купалы в направлении ул.Коммунистической, при повороте налево на ул.Пашкевич не уступил дорогу мотоциклу, который двигался во встречном направлении.

Водитель мотоцикла с травмами доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работали сотрудники ОГАИ Центрального РУВД Минска.-0-