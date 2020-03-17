В Минске легковушка столкнулась с трамваем

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковой автомобиль "Ауди" столкнулся с трамваем, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Ленинского РУВД Минска Ангелины Волосарь, водитель автомобиля "Ауди" ехал по улице Ульяновской со стороны улицы Ленина в направлении улицы Белорусской. Совершая разворот на запрещающий красный сигнал светофора,​ он столкнулся с трамваем, движущимся в попутном направлении.

Пострадавших в ДТП нет. Устанавливаются обстоятельства происшествия.-0-

Фото управления ГАИ ГУВД Миногрисполкома