В Минске легковушка столкнулась с троллейбусом

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковой автомобиль "Тойота" столкнулся с троллейбусом, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД Минска Любови Трепашко, 45-летний водитель автомобиля "Тойота" двигался по проспекту Дзержинского со стороны улицы Ежи Гедройца в сторону проспекта Любимова в первой полосе. Он не принял меры к снижению скорости и столкнулся с троллейбусом, стоявшим на остановочном пункте.

В результате происшествия водитель автомобиля "Тойота" получил травмы.-0-