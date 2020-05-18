18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка въехала в дерево и автобус, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Первомайского РУВД Минска Ирины Кавецкой, сегодня около 9.20 водитель автомобиля Toyota, двигаясь по ул.Кедышко со стороны ул.Волгоградской в направлении ул.Филимонова, не справился с управлением и врезался в дерево. После этого автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом МАЗ. После этого Toyota оказалась за пределами проезжей части, где снова врезалась в дерево.

Водитель 1991 года рождения доставлен в медицинское учреждение.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.-0-

Фото Дениса Костюченко