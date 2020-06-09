В Минске легковушка въехала в машину скорой помощи и перевернулась

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка столкнулась с другой машиной и въехала в автомобиль скорой помощи. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла сегодня на ул.Притыцкого. Водитель Lada ехал со стороны пр.Пушкина в направлении ул.Сердича. "По предварительной информации, при перестроении во вторую полосу он не уступил дорогу водителю автомобиля Audi и произошло столкновение. Далее водитель Lada совершил наезд на автомобиль скорой медицинской помощи, который был припаркован на остановке", - проинформировали в ГАИ.

Lada в итоге опрокинулась. Пострадавших в ДТП нет. ГАИ проводит проверку.-0-