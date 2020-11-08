В Минске легковушка врезалась в дерево - пострадала водитель

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8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковой автомобиль врезался в дерево - водитель пострадала, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, 53-летняя водитель автомобиля Dodge ехала по проспекту Машерова со стороны улицы Богдановича в направлении улицы Красная. При пересечении перекрестка проспект Машерова - улица Куйбышева она не справилась с управлением, выехала на тротуар и наехала на дерево.
В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения, женщина доставлена в больницу. Проводится проверка.-0-