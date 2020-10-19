В Минске легковушка врезалась в осветительную мачту, водитель погиб

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель Opel Astra въехал в осветительную мачту, в результате ДТП он погиб, сообщили БЕЛТА в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла сегодня около 12.20 вблизи дома №24 по ул.Мазурова. Мужчина 1956 года рождения ехал со стороны ул. Панченко в направлении ул. Скрипникова. В какой-то момент он выехал за пределы проезжей части и врезался в осветительную мачту. "Водитель скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи", - добавили в ГАИ.

По данному факту проводится проверка. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.-0-