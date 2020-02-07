Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка врезалась в припаркованный грузовик, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, водитель Audi A4 1998 года рождения ехал по улице Байкальской в направлении Партизанского проспекта, не справился с управлением и врезался в припаркованную слева по ходу движения Volvo с прицепом.
В результате водитель легковушки доставлен в больницу с телесными повреждениями. На месте работали сотрудники ГАИ, МЧС, представитель Следственного комитета и специалист управления ГКСЭ по Минску. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.-0-
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома