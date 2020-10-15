В Минске легковушка врезалась в припаркованный грузовик

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель легкового автомобиля наехал на припаркованный МАЗ с полуприцепом. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Татьяны Ященко, инцидент произошел сегодня около 7.10. 52-летний водитель на автомобиле "Ситроен" ехал по улице Тимирязева со стороны улицы Нарочанской в направлении улицы Радужной во второй полосе для движения. При опережении автобуса справа мужчина выехал на первую полосу, где совершил наезд на припаркованный МАЗ с полуприцепом.

Пострадавших в ДТП нет. На месте работали сотрудники ОГАИ Центрального РУВД Минска.-0-