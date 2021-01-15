15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка врезалась в стоящий троллейбус, а затем в маршрутку. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, водитель автомобиля KIA 1973 года рождения двигалась по ул. Вирской в направлении ул. Кижеватова во второй полосе для движения. Она не учла погодные условия и на перекрестке ул. Вирская-Брилевская врезалась в троллейбус, который остановился из-за технической неисправности. После удара автомобиль отбросило в крайнюю правую полосу в маршрутный автобус Mercedes.

В результате ДТП водитель автомобиля получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение.

По факту происшествия проводится проверка.-0-