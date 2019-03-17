В Минске легковушка врезалась в светофор

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на проспекте Победителей легковушка врезалась в светофорный объект, водитель госпитализирован, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома Александра Попова.

"ДТП произошле сегодня в 13.30. Водитель БМВ ехал по проспекту Победителей со стороны ул. Радужной в направлении ул. Нарочанской. По предварительной информации, он плохо себя почувствовал за рулем, совершил наезд на бордюрный камень и далее на светофорный объект", - отметила Александра Попова.

Мужчина был госпитализирован. Предварительно диагностированные травмы, которые он получил, относятся к категории менее тяжких.

Больше никто не пострадал.-0-