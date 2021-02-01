1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка врезалась в такси, пострадала женщина, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, 20-летний водитель автомобиля "Фольксваген" ехал по пр.Независимости со стороны ул.Дорошевича в направлении ул. П.Бровки в полосе, предназначенной для движения общественного транспорта. Он врезался в такси - стоящий автомобиль "Равон", водитель которого высаживал пассажира в неустановленном месте. В результате ДТП пострадала 40-летняя женщина - пассажир такси. Она доставлена в больницу для оказания помощи.

В ведомстве напомнили, что при возникновении препятствия или опасности для движения, которые водитель в состоянии обнаружить, он обязан немедленно принять меры к снижению скорости движения, вплоть до остановки транспортного средства. Кроме того, посадка-высадка пассажиров могут осуществляться в разрешенных для этого местах.-0-