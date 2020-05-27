27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка врезалась в трамвай. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Такая информация размещена в Telegram-канале управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяны Сподабаевой, автомобиль Kia ехал по ул. Первомайской и при развороте не уступил дорогу попутному трамваю. Водитель легковушки доставлен в больницу.

Госавтоинспекция напоминает, что перед поворотом налево или разворотом вне перекрестка водитель транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам и попутному трамваю.-0-