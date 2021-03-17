В Минске легковушка врезалась в троллейбус - пострадали два пассажира

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На улице Куйбышева в Минске столкнулись "Фольксваген" и троллейбус, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 15.35 49-летний водитель на автомобиле "Фольксваген" двигался по улице Куйбышева со стороны улицы Кульман в направлении улицы Веры Хоружей. При перестроении он столкнулся с попутно двигавшимся троллейбусом.

В результате аварии пострадали пассажиры троллейбуса - 67-летняя женщина и 21-летний молодой человек. Они доставлены в медицинское учреждение.

Столичная Госавтоинспекция напоминает, что при перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно, без изменения их направления движения.-0-