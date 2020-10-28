В Минске легковушка выехала на красный свет и попала в ДТП

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28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковой автомобиль выехал на красный свет и столкнулся с другим автомобилем, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai ехала по проспекту Независимости со стороны площади Якуба Коласа в направлении улицы Сурганова. На перекрестке проспект Независимости - улица Петруся Бровки она проехала на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с автомобилем "Форд", водитель которого поворачивал на улицу Петруся Бровки.
В результате аварии водитель автомобиля Hyundai доставлена в медицинское учреждение. Проводится проверка.-0-