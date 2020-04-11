В Минске легковушка выехала на встречку и повредила два автомобиля

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковой автомобиль выехал на встречную полосу движения. Из-за неудачного маневра пострадали еще две легковушки, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Первомайского РУВД Минска Ирины Кавецкой, водитель автомобиля Suzuki 1976 года рождения, двигаясь по ул.Платонова со стороны ул.Козлова в направлении ул.Академическая, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Toyota. В результате Suzuki отбросило на двигавшийся в попутном направлении автомобиль Mitsubishi.
Транспортные средства получили механические повреждения. Водители автомобилей Suzuki и Toyota с травмами доставлены в медицинские учреждения. По факту ДТП проводится проверка.-0-