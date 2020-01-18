В Минске легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с двумя автомобилями

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель автомобиля "БМВ" в Минске выехала на встречную полосу и столкнулась с двумя автомобилями, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД Минска Татьяны Ященко, водитель автомобиля "БМВ", двигаясь по улице Тимирязева со стороны улицы Ратомской в направлении МКАД в крайней левой полосе для движения, выехала на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с автомобилями "Ауди" и "Мерседес".

"Пострадавших в ДТП нет. Водитель "БМВ" не смогла пояснить инспектору причину выезда на встречную полосу. Признаков алкогольного опьянения нет. Автомобили получили механические повреждения", - рассказала Татьяна Ященко.

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