В Минске легковушка вылетела на встречку и протаранила металлическое ограждение

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На улице Кижеватова легковушка протаранила металлическое ограждение. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня около 9.40 водитель автомобиля "Фольксваген Пассат", двигаясь по ул.Кижеватова со стороны ул.Рижской в направлении ул.Осиповичской, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на металлическое ограждение. В результате инцидента транспортное средство получило механические повреждения, 43-летний водитель доставлен в медицинское учреждение.

На месте работали сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска. Предварительной причиной ДТП стало плохое самочувствие водителя.

Госавтоинспекция напоминает, что ПДД запрещают управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность участников дорожного движения.-0-