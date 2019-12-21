21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске лжеработник ЖЭСа проник в квартиру и напал на девушку. Информацию об этом разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Сообщение о разбойном нападении на жительницу Минска поступило правоохранителям 18 декабря. Неизвестный мужчина представился работником ЖЭСа и проник в квартиру под предлогом проверки вентиляции. Он был одет в световозвращающий жилет и держал в руках папку с бумагами. Внешний вид не вызвал у девушки сомнений. С ее слов, в квартире незнакомец ударил ее электрошокером и нанес несколько ударов, после чего связал ей руки и ноги, заклеил рот монтажной лентой.

Насилием и угрозами он заставил признаться, где девушка прячет сбережения. Забрав около Br1 тыс. и спрятав телефоны жертвы, мужчина запер дверь и ушел, взяв с собой ключи. Потерпевшая смогла освободиться и связаться с подругой и хозяйкой квартиры - они и сообщили о произошедшем в милицию.

Столичные оперативники при силовой поддержке ОМОН ГУВД задержали мужчину на следующий день в Борисове. Им оказался ранее неоднократно судимый неработающий 36-летний житель Минской области. Следователями дана правовая оценка действиям злоумышленника.-0-