20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мальчик перебегал дорогу и попал под машину. Информацию об этом разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел сегодня около 18.30 на ул.Гамарника. 9-летний мальчик решил перебежать дорогу вне пешеходного перехода. Водитель автомобиля "Тойота" не смог предотвратить аварию и совершил на него наезд.

Мальчик госпитализирован. По предварительной информации, у него черепно-мозговая травма легкой степени и ссадины.

На месте работают сотрудники ГАИ. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

В ГАИ отметили, что с начала года в столице зарегистрировано 52 ДТП, в которых пострадали дети. Нередко маленькие пешеходы выбегают из-за припаркованных вдоль дороги или на дворовой территории транспортных средств, что приводит к травмированию.

Правоохранители обращают внимание водителей на то, что скоро начнутся зимние школьные каникулы, и дети будут больше времени проводить на улице. "Будьте предельно бдительны при движении по дворовой территории и при подъезде к пешеходным переходам", - говорится в сообщении.-0-