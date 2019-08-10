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В Минске мальчик упал с крыши 12-этажного дома

Происшествия 10.08.2019 | 14:15
Фото из Telegram-канала МВД
Фото из Telegram-канала МВД

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мальчик 10-12 лет упал с крыши 12-этажного дома, ребенок с травмами различной степени тяжести госпитализирован. Такая информация размещена в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

О происшествии сообщил очевидец сегодня около часа дня. Инцидент произошел в многоэтажке по улице Плеханова.

В настоящий момент на месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, мальчик играл на крыше с другом.-0-

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Теги
дети, МВД, Минск, травматизм
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Инна Гаврильчик,
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