В Минске мальчик упал с крыши 12-этажного дома

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мальчик 10-12 лет упал с крыши 12-этажного дома, ребенок с травмами различной степени тяжести госпитализирован. Такая информация размещена в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

О происшествии сообщил очевидец сегодня около часа дня. Инцидент произошел в многоэтажке по улице Плеханова.

В настоящий момент на месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, мальчик играл на крыше с другом.-0-