5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске маршрутка сбила женщину на пешеходном переходе. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП произошло вечером 4 декабря. "По предварительной информации, водитель маршрутного такси "Мерседес", двигаясь по улице Ландера в направлении улицы Казинца, совершил наезд на пешехода. Женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход с травмами была доставлена в медицинское учреждение", - рассказали в ГАИ.

На месте работали сотрудники ГАИ, представитель Следственного комитета и специалист управления ГКСЭ по Минску. Проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает о том, что при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водитель должен двигаться со скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу пешеходам. Пешим участникам дорожного движения, в свою очередь, в темное время суток не стоит пренебрегать световозвращающими элементами.

В ГАИ также добавили, что с 7 по 17 декабря в столице будет проходить комплекс профилактических мероприятий "Пешеход".-0-