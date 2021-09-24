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24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске маршрутка врезалась в дерево, есть пострадавшие, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, сегодня примерно в 17.00 водитель маршрутного такси "Мерседес" двигался по улице Орловской со стороны площади Бангалор в направлении улицы Карастояновой. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.
В результате ДТП пострадали пассажиры маршрутки, их осматривают медики.
На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД Минска, проводится проверка.-0-