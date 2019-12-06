В Минске маршрутка вылетела на тротуар после столкновения с грузовиком

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске маршрутное такси вылетело на тротуар после столкновения с грузовиком, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, в 17.00 водитель маршрутного такси ехал в первой полосе по пр-ту Победителей в сторону ул. Игнатенко. Во второй полосе в попутном направлении двигался грузовик МАЗ. "Его водитель не убедился в безопасности дорожного движения и при перестроении создал аварийную ситуацию - произошло ДТП. В результате столкновения маршрутное такси оказалось на тротуаре", - проинформировали в УГАИ.

Водитель маршрутки доставлен в больницу для дополнительного осмотра. Пассажиры были осмотрены на месте и отпущены, добавили в УГАИ.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ. Проводится проверка.-0-