В Минске машина сбила 14-летнего пешехода

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ДТП пострадал 14-летний пешеход, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде Любови Трепашко, сегодня, около 14.20, 60-летний водитель "Вольво" двигался по внешнему кольцу МКАД. При съезде с кольцевой дороги в направлении Брестского шоссе (Р23) на нерегулируемом пешеходном переходе мужчина сбил подростка. Мальчик пересекал дорогу справа налево по ходу движения машины.

Пешехода с травмами доставили в учреждение здравоохранения. ГАИ проводит проверку.

Госавтоинспекция напоминает: начались школьные каникулы. Водителям следует проявлять повышенное внимание на пешеходных переходах, во дворах, вблизи остановок общественного транспорта и мест возможного нахождения детей. ГАИ также призывает родителей как можно чаще напоминать детям правила дорожной безопасности.-0-