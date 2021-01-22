В Минске машина сбила двух пешеходов - ГАИ ищет очевидцев

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ просит откликнуться очевидцев ДТП в Минске, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

18 октября 2020 года около 17.30 водитель машины "Рено Меган Сценик" ехал по ул.Жилуновича со стороны ул.Тухачевского в направлении ул.Народной в Минске. Вблизи дома №24 по ул.Жилуновича он сбил двоих пешеходов, которые пересекали дорогу слева направо по ходу движения авто. Предварительно установлено, что граждане шли по нерегулируемому переходу.

ГАИ обращается к тем, кто стал свидетелем этого ДТП либо располагает сведениями, способствующими восстановлению объективной картины произошедшего. Можно обратиться по адресу: г.Минск, улица Первомайская, 7, а также сообщить об этом по телефонам (8017) 389-55-55 (круглосуточно) и (8033) 333-67-19. Конфиденциальность гарантируется.-0-