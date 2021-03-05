В Минске машина сбила пешехода - ГАИ ищет очевидцев

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ просит откликнуться очевидцев ДТП в Минске, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

13 февраля 2021 года около 19.35 водитель машины "Мерседес" ехал по пр. Партизанскому со стороны площади Ванеева в направлении ул. Васнецова и вблизи дома №34/1 он сбил пешехода 1992 года рождения, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода слева направо по ходу движения транспортного средства.

ГАИ обращается к тем, кто стал очевидцем этого ДТП либо располагает сведениями, способствующими восстановлению объективной картины произошедшего. Можно обратиться по адресу: г.Минск, улица Первомайская, 7, а также сообщить об этом по телефонам (8017) 389-55-55 (круглосуточно) либо 102. Конфиденциальность гарантируется.-0-