В Минске машина вылетела на тротуар и сбила пешехода

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске машину занесло на тротуар, где она сбила девушку. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Фото из Telegram-аккаунта УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Авария произошла сегодня около 13.15 на ул. Московской, 52-летний водитель "Рено" ехал со стороны пр. Независимости в направлении ул. Суражской. "Он допустил занос, выехал за пределы проезжей части в районе дома №10 по ул. Московской, где сбил пешехода. Она получила травмы и была доставлена в медучреждение", - рассказали в Госавтоинспекции.

На месте работают сотрудники ГАИ.-0-