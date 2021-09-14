14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске машиниста башенного крана спускали на землю спасатели-альпинисты, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

"Сегодня в 9.17 на номер "112" от медиков поступила информация: необходима медицинская помощь машинисту башенного крана, который находится на территории строительной площадки. Прибывшие подразделения МЧС выяснили, что во время работы на высоте около 40 м в кабине крана мужчине стало плохо, поэтому он не мог спуститься самостоятельно. Было принято решение помочь ему с с помощью альпинистского оборудования и снаряжения", - рассказали в пресс-службе.

Мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра спасенный был госпитализирован.-0-