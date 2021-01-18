В Минске мать и двое детей отравились угарным газом

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске женщина и ее двое дочерей отравились угарным газом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"17 января в 22.35 поступило сообщение о госпитализации с отравлением угарным газом гражданки 1991 года рождения, неработающей, и двух ее дочерей 2016 и 2017 годов рождения, полученными на первом этаже квартиры двухэтажного двухквартирного жилого дома по проезду Мозырскому, 6", - сказали в пресс-службе.

Предполагаемая причина отравления - нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов (нарушение вентиляции при использовании газового водонагревателя). -0-