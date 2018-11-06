6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мать и сын задержаны за хранение наркотических средств, сообщила БЕЛТА официальный представитель Московского РУВД Минска Ольга Михаленя.

"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий по выявлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, задержаны женщина 1968 года рождения и ее сын 1987 года рождения. По месту их жительства обнаружено смолистое вещество коричневого цвета массой около 18 г. Проведено исследование, в результате установлено, что это гашиш", - отметила Ольга Михаленя.

Задержанная рассказала, что употребляет наркотики с 15 лет и недавно узнала, что ВИЧ-инфицирована. Женщина является индивидуальным предпринимателем и ранее привлекалась к уголовной ответственности. Ее сын работает электромонтером на одном из столичных предприятий и ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Первомайским районным отделом Следственного комитета Минска в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 328 УК Беларуси (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.-0-