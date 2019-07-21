В Минске мать ударила 8-летнюю дочь молотком по голове

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске женщина несколько раз ударила свою восьмилетнюю дочь молотком по голове, девочка в больнице. Подробности дела разместила в своем телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА

"Сегодня около 8.30 по телефону 102 столичным милиционерам поступил звонок от врачей. Те сообщили, что к ним из Каменной Горки (Фрунзенский район) доставлена 8-летняя девочка с сильным кровотечением головы. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В результате первоначальных мероприятий установлено, что травмировала ребенка мать. По предварительным данным, 37-летняя женщина несколько раз ударила дочь молотком", - сказано в сообщении.

Сейчас в квартире семьи работают правоохранители, опрашиваются соседи и родственники, проводятся иные оперативно-следственные действия.

Психическое и физическое состояние избившей ребенка женщины установят медики.-0-