В Минске "Мерседес" наехал на стоящую машину

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель "Мерседеса" совершил ДТП, двигаясь задним ходом, сообщается в Telegram-канале УГАИ МВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасии Забавской, 2 марта около 19.20 водитель 1988 года рождения, управляя автомашиной "Мерседес" и двигаясь задним ходом, около д. №14 по ул. Шабаны не убедился в безопасности своего маневра и совершил наезд на стоящую автомашину "Форд", которая от удара съехала в кювет. Пострадавших нет. Оба транспортных средства получили механические повреждения.

Госавтоинспекция напоминает, что, согласно ПДД, движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, если эти действия не создадут препятствий другим участникам движения и будет обеспечена безопасность дорожного движения.-0-