Фото МВД
27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске милиционер спас утопающего. Такую информацию разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.
Около 21.00 26 июня в Минске на ул. О.Кошевого во время патрулирования мест массового отдыха граждан сержант милиции Максим Карнильчик увидел тонущего мужчину. "Не раздумывая, милиционер бросился в воду, достал утопающего и оказал ему первую медицинскую помощь", - сказала Ольга Чемоданова.
Спасенного передали медикам. Жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.-0-