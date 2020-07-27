В Минске милиционеры изъяли из банкомата шиммер

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные оперативники по борьбе с киберпреступлениями изъяли в одном из банкоматов шиммер - устройство, считывающее данные с чипа и магнитной полосы банковской карты. Подробности в своем Telegram-канале дала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Запрещенный механизм обнаружили в картоприемнике АТМ утром 27 июля. Устройство выглядит как тонкая прокладка, которая располагается между чипом на карте и считывающим устройством в банкомате или терминале. Она записывает данные с чипа или магнитной полосы, когда их считывает терминал. Собранные сведения, как правило, используют злоумышленники для клонирования магнитной полосы карты.

Также на корпусе банкомата милиционеры нашли скрытую видеокамеру, которая записывала ПИН-код, вводимый пользователем АТМ.

По данному факту проводится проверка.

У оперативников есть сведения как минимум о трех местах, где были совершены компрометации данных карт в банкоматах на территории Минска.

Чтобы обезопасить себя от киберпреступников, управление "К" МВД советует не хранить все средства на одной карте. Также стоит выбирать банкоматы, расположенные внутри офисов банков или в точках, оборудованных системами видеонаблюдения, пользоваться услугой СМС-оповещения, чтобы всегда быть в курсе операций, проводимых с персональной картой.

Если составная часть АТМ отвалилась либо банкомат "зажевал" карту, нужно сообщить об этом в контактный центр банка, а также правоохранителям по номеру 102.-0-